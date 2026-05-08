Está sempre com um sabor amargo na boca? Estas são as causas (e a solução)

Experimentámos e aprovamos: as calças de 20 euros que fazem looks formais e casuais

Há quanto tempo não faz um ciclo de limpeza ao tambor da máquina de lavar? Estes conselhos podem ajudar

Tudo o que se sabe sobre o Hantavírus: o que é, sintomas e transmissão

Este exercício que muitos fazer a partir dos 50 anos não é suficiente, explica especialista

Tomar banho de manhã ou à noite? É isto que dizem os especialistas

Ter um gosto amargo na boca é muito incómodo e há quem use elixires, sprays ou pastilhas elásticas para aliviar a sensação ao longo do dia. De acordo com o médico Mark Rood, da Cleveland Clinic, existem 10 motivos mais frequentes para esta condição:

1. Desidratação

“Uma das razões mais comuns para as pessoas terem um mau sabor na boca é simplesmente não estarem a beber líquidos suficientes”, explica o médico. Esse problema é agravado com a idade. “Aprendemos a não pensar se estamos com sede”, observa.

2. Problemas de saúde oral

Cáries graves, infeções, abcessos e até mesmo cancro na boca podem causar um gosto amargo desagradável na boca. Uma boa higiene oral é importante, assim como as visitas regulares ao dentista.

3. Medicamentos

O sabor amargo e boca seca são também efeitos secundários de alguns medicamentos, suplementos, vitaminas ou tratamentos oncológicos. Se existir esta possibilidade, fale com o seu médico.

4. Congestão nasal

Seja por causa de uma sinusite, alergias sazonais ou constipação, o nariz entupido pode afetar bastante o paladar, explica o médico de medicina familiar. “A congestão nasal é especialmente problemática se estiver a fazer com que respire pela boca em vez do nariz”, explica o médico. “Respirar pela boca, seca a língua e a boca, o que aumenta a sensação de gosto amargo.”

5. Refluxo gástrico

Se já teve azia, sabe que pode provocar este sabor amargo na boca. Muitas vezes, é possível tratá-la em casa com antiácidos de venda livre e pequenas mudanças na alimentação.

6. Infeções

Infeções dentárias e do aparelho respiratório superior não são as únicas condições que podem deixar um sabor mau na boca.

7. Fumar

O sabor amargo na boca é mais um motivo para parar de fumar. Fumar pode causar um gosto muito desconfortável na boca, já que o tabaco adiciona substâncias químicas nocivas à saliva e aos tecidos bucais, danifica as papilas gustativas, reduz a produção de saliva e provoca problemas dentários como doenças gengivais, mau hálito (halitose) e cáries.

8. Oscilações hormonais

Quando os níveis de estrogénio ou progesterona mudam, pode haver alterações na sensibilidade do paladar e na renovação das papilas gustativas. Como resultado, tanto a gravidez como a menopausa são, por vezes, acompanhadas de uma indesejada sensação de mau sabor na boca.

9. Envelhecimento

Com o passar dos anos, tanto o olfato como o paladar se alteram, assim como o mecanismo da sede. Essa combinação é a receita perfeita para um paladar amargo, explica o mesmo artigo da Cleveland Clinic.

Como resolver?

O médico Mark Rood deixa algumas indicações para resolver e prevenir este problema: