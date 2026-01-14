Cabelos brancos cedo? Estudos revelam que pode estar a faltar esta vitamina

Cabelo curto com franja cortina mantém-se no topo das preferências. Sofisticada, elegante e ao mesmo tempo descontraída, é uma escolha intemporal que dá movimento e textura ao cabelo.

O aparecimento precoce de cabelos brancos pode estar ligado a défices nutricionais e ao stress, revelam especialistas.

De acordo com o site El Cronista, os cabelos ficam brancos quando os melanócitos, células responsáveis pela produção de melanina, o pigmento que dá cor ao cabelo, deixam de funcionar corretamente. O cabelo já crescido não muda de cor, mas o novo pode nascer sem pigmento, formando mechas cinzentas ou brancas.

Um dos principais fatores associados ao aparecimento precoce de cabelos brancos é a deficiência de vitamina B12, essencial para a produção de melanina. A falta desta vitamina pode provocar não só anemia, como também o encanecimento prematuro. Esta encontra-se principalmente em alimentos de origem animal, como carnes vermelhas, ovos, laticínios e peixes como sardinhas e ostras.

O stress intenso também pode acelerar o processo. Estudos mostram que a ativação do sistema nervoso simpático durante períodos de stress afeta as células-mãe dos melanócitos, impedindo a regeneração do pigmento capilar. Por outro lado, reduzir os níveis de stress pode permitir que alguns cabelos recuperem a cor, embora nem sempre.

Para além da vitamina B12, a vitamina D desempenha um papel importante na saúde do cabelo, e a sua deficiência também está ligada ao aparecimento precoce de cabelos brancos. Exposição solar adequada e uma alimentação rica em nutrientes podem ajudar a retardar o processo.