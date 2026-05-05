Atenção ao café: excesso pode aumentar risco de problemas mentais, diz estudo

Estudo revela: isto é o que acontece aos ossos se beber chá e café todos os dias

Beber café pode ir além do hábito diário e até ter impacto na saúde mental, mas tudo depende da quantidade. Citado pelo site Euronews, um novo estudo publicado na revista Journal of Affective Disorders indica que o consumo moderado pode estar associado a benefícios, enquanto o excesso pode ter o efeito contrário.

A investigação analisou dados de mais de 460 mil pessoas acompanhadas durante cerca de 13 anos através do UK Biobank, uma grande base de dados de saúde. Os resultados apontam para um padrão claro: quem consome entre duas e três chávenas de café por dia poderá ter um menor risco de desenvolver perturbações mentais, especialmente no caso dos homens.

Por outro lado, o estudo revela que o consumo de cinco ou mais chávenas diárias está associado a um aumento do risco de problemas de saúde mental, sugerindo que o equilíbrio é determinante.

Segundo os investigadores, esta relação pode estar ligada aos compostos bioativos presentes no café, como a cafeína e os antioxidantes, que podem ter efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetores.

Ainda assim, os autores sublinham que os resultados não significam que o café seja um tratamento, mas sim que o consumo moderado pode fazer parte de um estilo de vida mais saudável.