Café antes ou depois do pequeno-almoço? Cardiologista explica qual é a melhor opção

Para muitos portugueses, o dia só começa depois da primeira chávena de café. Mas continua a existir uma dúvida que divide opiniões: é melhor beber café em jejum ou apenas depois do pequeno-almoço?

A questão foi analisada pela cardiologista Sílvia Monteiro no programa Diário da Manhã, da TVI, onde explicou que, para a maioria das pessoas saudáveis, não existe qualquer problema em tomar café antes de comer.

Segundo a especialista, a cafeína tem um efeito direto no cérebro, ajudando a reduzir a sensação de sono e cansaço, ao mesmo tempo que melhora a concentração e o estado de alerta.

No entanto, nem todos reagem da mesma forma. Em algumas pessoas, especialmente as mais sensíveis à cafeína, beber café de estômago vazio pode provocar desconforto digestivo, ansiedade, tremores ou palpitações. Nestes casos, a recomendação passa por consumir o café apenas após o pequeno-almoço.

A cardiologista explica ainda que não existe uma hora ideal para beber café, já que tudo depende da sensibilidade de cada pessoa e dos seus hábitos de sono. Ainda assim, aconselha a evitar a cafeína nas seis a oito horas que antecedem a hora de deitar, sobretudo para quem tem dificuldades em dormir.

Quanto aos efeitos na saúde cardiovascular, Sílvia Monteiro garante que a imagem do café mudou nos últimos anos. Atualmente, os estudos apontam que um consumo moderado pode trazer benefícios para a saúde, estando associado a um menor risco de doenças cardiovasculares, diabetes e algumas doenças neurodegenerativas.

A especialista deixa apenas uma recomendação: optar, sempre que possível, por beber o café sem açúcar para aproveitar melhor os seus potenciais benefícios.