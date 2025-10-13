Facebook Instagram
Café turco, de máquina ou filtrado: qual é o mais seguro? Especialistas deixam alerta

IOL
Há 1h e 51min
Pessoa a beber café
Pessoa a beber café
Foto: freepik
Para muitos, o café é o combustível indispensável para começar o dia. Seja curto, longo, com leite ou à italiana, esta bebida faz parte da rotina de milhões de pessoas em todo o mundo. No entanto, a forma como o café é preparado pode ter impacto direto na saúde do coração e os especialistas alertam: nem todos os métodos são igualmente seguros.

De acordo com o site espanhol Petit Chef, um estudo da Universidade de Uppsala, na Suécia, revelou que métodos como o café fervido ou turco aumentam o colesterol “mau” (LDL) devido a compostos naturais do café, o cafestol e o kahweol, que só são removidos através da filtragem com papel.

Segundo os especialistas, o café de filtro é a opção mais segura, enquanto o de máquina pode variar conforme o modelo. Trocar três chávenas de café de máquina por café filtrado, cinco dias por semana, pode até reduzir o colesterol LDL.

“O processo de filtragem é crucial”, explica o investigador David Iggman. “O café de filtro continua a ser o mais seguro para a saúde cardiovascular.”

