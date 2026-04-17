Estas 4 bebidas são excelentes alternativas ao café para ficar com mais energia

Sente que precisa de um impulso de energia para enfrentar o dia e recorre sempre ao café? Há cada vez mais alternativas naturais que prometem energia, sabor e benefícios para a saúde, sem depender só do café ou do chá preto.

Segundo a nutricionista Nancy Oliveira, colaboradora do site da Universidade de Harvard e coordenadora do departamento de nutrição de um hospital em Boston, estas bebidas de bem-estar têm vindo a ganhar destaque pela combinação de energia e compostos antioxidantes.

O café é conhecido pelos seus polifenóis e antioxidantes, que estudos associam à redução do risco de diabetes tipo 2, doenças cardíacas e até distúrbios neurodegenerativos, como Parkinson e Alzheimer. Mas a maioria das pessoas bebe café pelo efeito da cafeína: mais atenção, foco e clareza mental. Para alguns, porém, a cafeína pode causar nervosismo, e a acidez do café irritar o estômago.

O chá preto é uma alternativa com menos cafeína e acidez. Contendo cerca de metade da cafeína do café, oferece também antioxidantes benéficos, como flavonóides. O chá verde, por exemplo, tem cerca de 28 mg de cafeína por 250 ml, o chá preto ronda os 47 mg e o café fresco chega aos 95 mg.

Experimentar alternativas ao café não é só uma questão de sabor ou energia: é também uma forma de optar por bebidas mais suaves, com menor impacto no organismo e que se encaixam num estilo de vida mais equilibrado e sustentável.

Percorra galeria acima para descobrir algumas dessas bebidas alternativas ao café que pode experimentar no seu dia a dia.