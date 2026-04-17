Estas 4 bebidas são excelentes alternativas ao café para ficar com mais energia
Nutricionista aponta alternativas ao café para conseguir aquele ‘boost’ de energia diária
Sente que precisa de um impulso de energia para enfrentar o dia e recorre sempre ao café? Há cada vez mais alternativas naturais que prometem energia, sabor e benefícios para a saúde, sem depender só do café ou do chá preto.
Segundo a nutricionista Nancy Oliveira, colaboradora do site da Universidade de Harvard e coordenadora do departamento de nutrição de um hospital em Boston, estas bebidas de bem-estar têm vindo a ganhar destaque pela combinação de energia e compostos antioxidantes.
O café é conhecido pelos seus polifenóis e antioxidantes, que estudos associam à redução do risco de diabetes tipo 2, doenças cardíacas e até distúrbios neurodegenerativos, como Parkinson e Alzheimer. Mas a maioria das pessoas bebe café pelo efeito da cafeína: mais atenção, foco e clareza mental. Para alguns, porém, a cafeína pode causar nervosismo, e a acidez do café irritar o estômago.
O chá preto é uma alternativa com menos cafeína e acidez. Contendo cerca de metade da cafeína do café, oferece também antioxidantes benéficos, como flavonóides. O chá verde, por exemplo, tem cerca de 28 mg de cafeína por 250 ml, o chá preto ronda os 47 mg e o café fresco chega aos 95 mg.
Experimentar alternativas ao café não é só uma questão de sabor ou energia: é também uma forma de optar por bebidas mais suaves, com menor impacto no organismo e que se encaixam num estilo de vida mais equilibrado e sustentável.
Percorra galeria acima para descobrir algumas dessas bebidas alternativas ao café que pode experimentar no seu dia a dia.