Atenção: este tipo de café pode provocar inflamação, alerta especialista

Menos stress e mais energia natural: especialistas recomendam substituir o café a meio da manhã por isto

Para muitas pessoas, o dia só começa verdadeiramente depois da primeira chávena de café. Esta bebida é uma das mais consumidas no mundo e está muitas vezes associada a benefícios como o aumento da concentração e da energia. No entanto, nem todos os tipos de café têm o mesmo impacto no organismo.

Citado pelo site Men's Health, segundo o especialista em nutrição anti-inflamatória Carlos de Miguel, há uma variedade que pode não ser a melhor escolha para a saúde. O problema não está no café em si, mas no modo como é processado.

De acordo com o especialista, o café torrefacto pode provocar inflamação devido à quantidade de açúcar utilizada durante o processo de torrefação. “Devemos evitar esta versão”, explica, acrescentando que o café de qualidade, quando consumido com moderação, pode até ter efeitos positivos no organismo.

Isto acontece porque o café contém polifenóis e ácido clorogénico, compostos com propriedades antioxidantes que ajudam a reduzir marcadores associados à inflamação.

Ainda assim, o consumo excessivo pode ter efeitos negativos, sobretudo em pessoas com níveis elevados de stress ou ansiedade. Nestes casos, grandes quantidades de cafeína podem aumentar os níveis de cortisol, a hormona associada ao stress, o que ao longo do tempo pode contribuir para inflamação crónica.

O especialista alerta também que, por ser uma bebida naturalmente ácida, o café pode causar irritação digestiva em algumas pessoas, algo que muitas vezes é confundido com inflamação.

Quanto à quantidade recomendada, Carlos de Miguel indica que o ideal é duas chávenas por dia, podendo chegar a três em alguns casos. Também aconselha evitar beber café ao final da tarde, uma vez que pode interferir com o sono.

Apesar destas recomendações, o especialista sublinha que o café de qualidade, consumido de forma equilibrada, pode trazer benefícios. Alguns estudos indicam mesmo que o consumo moderado pode ajudar a reduzir o risco de doenças neurológicas, como demência e Parkinson.