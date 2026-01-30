Nunca beba café de manhã sem antes fazer isto, alertam especialistas

Especialista em saúde renal alerta para a 'moda' de beber esta quantidade de água: "Tem tanto de mito, como de mentira"

Um simples gesto pela manhã pode transformar a forma como o corpo reage ao café. Segundo o endocrinologista Francisco O. Rosero, pequenas mudanças na rotina matinal podem ajudar a preparar o organismo para o dia.

Citado pelo site Welltica, o especialista recomenda beber um copo de água antes da primeira chávena de café do dia. Segundo explica, após uma noite sem ingestão de líquidos, o corpo encontra-se ligeiramente desidratado, e a água ajuda a restaurar o equilíbrio. Além disso, o estômago está mais sensível de manhã, porque a mucosa gástrica não recebe alimentos ou líquidos há várias horas. Tomar café em jejum aumenta a produção de ácido estomacal, o que pode causar azia ou desconforto, mesmo em pessoas que normalmente toleram bem a bebida.

O médico recomenda também que o café seja consumido sem açúcar ou leite, tornando-o mais suave para o estômago e para os níveis de açúcar no sangue.

Apesar destes cuidados, o especialista reforça que o café em si não é prejudicial. Estudos mostram que o consumo moderado está associado a uma menor incidência de diabetes tipo 2 e morte prematura. O objetivo não é eliminar a bebida, mas apenas reorganizar a rotina matinal para beneficiar a saúde.