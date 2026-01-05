Facebook Instagram

Nunca beba café em jejum: especialistas explicam os riscos para a saúde

Especialistas alertam sobre os riscos para a saúde para quem tem o hábito de beber café em jejum
IOL
Há 2h e 55min
Beber café logo de manhã, antes de qualquer refeição, é uma prática comum para começar o dia com energia. No entanto, especialistas alertam que este hábito pode ter efeitos indesejados. O café em jejum tende a aumentar a acidez gástrica e pode reduzir a absorção de nutrientes essenciais, como cálcio, ferro e magnésio.

De acordo com um vídeo partilhado no Instagram pela Mediacare, para minimizar estes efeitos, o ideal é consumir o café juntamente com o pequeno-almoço. Caso isso não seja possível, um truque simples é beber um copo de água antes do café, ajudando a proteger o estômago. Para além disso, é importante ter em conta que o café é um estimulante que eleva os níveis de cortisol, a hormona do stress, especialmente pela manhã.

Assim, para quem não consegue abrir mão do café matinal, a recomendação é beber com moderação e, sempre que possível, acompanhado de alimentos. 

 

