Quem bebe café pode ter menos risco de desenvolver estas doenças, diz estudo

Café antes ou depois do pequeno-almoço? Cardiologista explica qual é a melhor opção

Para muitos, o dia só começa depois da primeira chávena de café. Para além de ajudar a despertar, esta bebida pode também trazer benefícios importantes para a saúde, sobretudo para o fígado.

De acordo com o site La Voz de Galacia, um estudo publicado na revista científica Clinical Gastroenterology and Hepatology, analisou dados de mais de 354 mil participantes e acompanhou a sua saúde ao longo de cerca de 13 anos. Os investigadores verificaram que o consumo regular de café está associado a um menor risco de desenvolver cirrose, cancro do fígado e até de morrer devido a doenças relacionadas com este órgão.

De acordo com os resultados, os participantes que bebiam uma a duas chávenas de café por dia apresentavam um risco 20% inferior de desenvolver cirrose, uma redução de 24% no risco de cancro do fígado e uma probabilidade 31% menor de morrer devido a doenças hepáticas.

Já entre quem consumia três a quatro cafés por dia, o risco de cirrose e de cancro do fígado diminuía 35%, enquanto a probabilidade de morte relacionada com o fígado era 41% inferior.

Os resultados mais expressivos foram observados no grupo que bebia cinco ou mais chávenas diárias. Nestes casos, o risco de cancro do fígado era 47% mais baixo e a probabilidade de morte associada a doenças hepáticas diminuía 42%.

Além disso, os exames realizados aos participantes mostraram que os consumidores habituais de café apresentavam menos gordura acumulada no fígado, bem como níveis inferiores de inflamação.

Os investigadores destacam que os efeitos protetores foram semelhantes tanto no café com cafeína como no descafeinado, sugerindo que parte dos benefícios poderá estar relacionada com os antioxidantes naturalmente presentes nos grãos de café.

Ainda assim, deixam um alerta: estes resultados não significam que seja aconselhável aumentar o consumo de café sem limites. A cafeína continua a poder interferir com o sono, sobretudo quando consumida ao final da tarde ou à noite.

Embora o estudo apresente algumas limitações, como o facto de o consumo de café ter sido avaliado apenas em dois momentos ao longo dos 13 anos de acompanhamento, os investigadores consideram que os dados reforçam a evidência de que esta bebida pode desempenhar um papel importante na proteção do fígado.

Esta não é a primeira vez que o café é associado a benefícios para a saúde. Estudos anteriores já relacionaram o consumo moderado da bebida com um menor risco de desenvolver doenças como diabetes tipo 2, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC) e algumas formas de demência.