Costuma ter cãibras? É isto que deve fazer para prevenir novos episódios

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Manter o corpo hidratado e nutrido corretamente é tão importante quanto treinar com regularidade para reduzir o risco de lesões musculares. Citado pelo site El Diario, especialistas em nutrição e medicina desportiva sublinham que uma dieta equilibrada fortalece músculos, ossos e articulações, facilita a recuperação após o exercício e ajuda a prevenir fadiga e cãibras.

De acordo com a especialista em medicina interna, Daniela Silva, a prevenção começa na alimentação. “Uma dieta rica em nutrientes essenciais ajuda na regeneração muscular e na manutenção da saúde das articulações. Por outro lado, uma alimentação pobre, com excesso de ultraprocessados e açúcares, aumenta o risco de lesões”, explica.

Entre os nutrientes mais importantes estão as proteínas, essenciais para reparar e fortalecer os músculos; hidratos de carbono complexos, que mantêm a energia necessária para o treino; gorduras saudáveis, como os ómega-3, e micronutrientes como magnésio, cálcio, ferro e vitamina D. Especialistas recomendam ainda atenção à microbiota intestinal, que influencia inflamação, absorção de nutrientes e recuperação muscular.

Para além da alimentação, a hidratação desempenha um papel crucial. “Manter-se bem hidratado é fundamental para o funcionamento muscular adequado e para prevenir cãibras e fadiga”, acrescenta a nutricionista Susan Judas Abellán.

Comer uma refeição leve e equilibrada cerca de 60 a 90 minutos antes do treino ajuda a garantir energia, enquanto uma refeição rica em proteínas e hidratos após o exercício favorece a recuperação e repõe as reservas de glicogénio.

Especialistas sugerem ainda boas práticas como aquecimento, alongamentos, aumento gradual da intensidade do treino, descanso adequado e exercícios de força específicos para os músculos mais vulneráveis.