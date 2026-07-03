As temperaturas estão a subir: saiba a quantidade de água deve beber para evitar a desidratação

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Com a subida das temperaturas, manter uma boa hidratação torna-se essencial para proteger o organismo dos efeitos do calor. No entanto, beber água apenas quando surge a sede pode não ser suficiente para repor os líquidos perdidos ao longo do dia.

Segundo recomendações citadas pelo site The Body Optimist, a ingestão diária de líquidos deve rondar os 2,7 litros para as mulheres e os 3,7 litros para os homens. Estes valores incluem não só a água bebida, mas também a presente em alimentos como fruta, legumes, sopas e iogurtes.

Nos dias de calor intenso ou quando existe prática de exercício físico, as necessidades aumentam, sendo aconselhável reforçar a hidratação e consumir entre 2 e 3 litros de água, ou até mais, consoante o esforço realizado e a transpiração.

Os especialistas alertam ainda para alguns sinais que podem indicar desidratação, como sede persistente, urina escura, dores de cabeça ou fadiga. Por outro lado, uma urina demasiado transparente pode indicar um consumo excessivo de água, situação que também pode provocar desequilíbrios no organismo.

Além da água, existem outras formas de ajudar o corpo a manter-se hidratado. A água de coco, as bebidas isotónicas (quando necessárias), o leite, bem como alimentos ricos em água, como melancia, pepino e morangos, são boas opções para complementar a ingestão de líquidos. Em contrapartida, bebidas alcoólicas, refrigerantes e café em excesso devem ser consumidos com moderação, uma vez que podem favorecer a desidratação.