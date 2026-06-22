Centro comercial, biblioteca ou junta de freguesia: os locais recomendados pelo SNS em dias de alerta

Não tem ar condicionado e sofre com o calor? Experimente fazer isto à ventoinha

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As temperaturas elevadas que se fazem sentir em várias regiões do país levaram o Serviço Nacional de Saúde (SNS) a reforçar os conselhos de proteção para enfrentar os dias de maior calor.

Entre as recomendações, há uma que pode surpreender algumas pessoas: procurar espaços climatizados, como centros comerciais, bibliotecas ou juntas de freguesia, para aliviar os efeitos das altas temperaturas.

O alerta surge numa altura em que Portugal enfrenta períodos de calor intenso, aumentando o risco de desidratação, exaustão pelo calor e outras complicações de saúde, sobretudo entre os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com doenças crónicas.

Para além de procurar locais frescos durante as horas mais quentes do dia, o SNS aconselha a manter a casa o mais fresca possível. Para isso, recomenda fechar persianas e cortinas nas divisões mais expostas ao sol, manter as janelas fechadas quando a temperatura exterior for superior à do interior e desligar equipamentos que geram calor, como fornos, computadores e luzes desnecessárias.

Outra das medidas passa por refrescar regularmente o corpo, seja através da utilização de um pano húmido ou borrifando água sobre a pele.

No que diz respeito à atividade física, as autoridades de saúde aconselham a evitar exercício intenso entre as 11h e as 17h, período em que o calor costuma atingir os valores mais elevados. Sempre que possível, as atividades ao ar livre devem ser realizadas ao início da manhã ou ao final da tarde.

O SNS apela ainda à vigilância comunitária, incentivando os cidadãos a contactar ou visitar familiares, vizinhos e outras pessoas mais vulneráveis. A entidade recorda também que crianças, idosos e animais nunca devem ser deixados dentro de veículos estacionados, mesmo durante curtos períodos.

Entre os sinais de alerta associados ao calor excessivo estão tonturas, náuseas, suor excessivo e fraqueza. Já sintomas como confusão, pele quente e seca ou perda de consciência podem indicar uma situação de emergência médica, devendo ser contactado o 112 de imediato.

Com a previsão de temperaturas elevadas para os próximos dias, seguir estas recomendações pode fazer a diferença para atravessar o verão em segurança.