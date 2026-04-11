Aos 18 anos, Zach Yadegari fatura milhões com uma app que conta calorias

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Nunca é cedo demais para se começar a criar um negócio e que o diga o jovem norte-americano Zach Yadegari de 18 anos que, ao mesmo tempo que estava a preparar-se para entrar na universidade, criou uma aplicação móvel que permite que os utilizadores contabilizem as calorias das suas refeições com base numa fotografia. Um projeto que partiu da sua própria vontade pessoal de perder peso e fazer exercício, nasceu em maio de 2024, com a parceria do amigo Henry Langmack.

Designada Cal AI, a app (disponível na Apple e no Google Play) funciona de forma simples, uma vez que os utilizadores têm apenas de fotografar a comida para que o software, baseado em IA, disponibilize uma estimativa do total das calorias que a refeição representa. De acordo com Yadegari, a taxa de precisão é de 90%. Um ano depois do seu lançamento, a Cal AI faturava mais de um milhão de dólares (1,4), de acordo com a CNBC Make It, e alcançou mais de 15 milhões de downloads.

Zach Yadegari continuou a sua formação na escola de negócios da Universidade de Miami, ao mesmo tempo que a aplicação ia conquistando mercado. Mas o surpreendente sucesso da solução despertou o interesse da concorrência e depois de quase um ano de negociações, o jovem empreendedor e CEO da Cal AI acabou por vender a start-up à MyFitnessPal (noticiou o TechCrunch), empresa que percebeu o potencial da Cal AI quando esta começou a subir no ranking de downloads das lojas de aplicações.

A Cal AI deverá manter a sua independência e facilidade de utilização ao estimar calorias apenas através das fotografias dos alimentos, agora com a vantagem de estar integrada num banco de dados de nutrição que abrange 20 milhões de alimentos, 68.500 marcas e refeições servidas em mais de 380 redes de restaurantes.

O TechCrunch avança que, por enquanto, o jovem Zach Yadegari ainda continua a administrar a aplicação (no momento como uma unidade da MyFitnessPal), ao mesmo tempo que frequenta a faculdade.

Mas a história empreendedora de Zach Yadegarimnão se resume a este projeto. Começou a dar os primeiros passos quando aos sete anos aprendeu programação de software, fruto da sua paixão por jogos online como, por exemplo, o Minecraft.

Depois, no primeiro ano do ensino médio, criou o Totally Science, um site de jogos que permitia aos alunos jogarem online nas redes wi-fi das escolas, contornando os protocolos de bloqueio da internet. Site que acabaria por vender à empresa de jogos Freeze Nova em fevereiro de 2024.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders