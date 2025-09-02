Chama-se PP405: parece um código, mas é a mais recente esperança para a calvície

Beber mais de um copo de água à refeição pode ser um mau sinal sobre a nossa saúde

Até hoje é utilizado várias formas para combater a calvície e, muitas vezes, não funciona. No entanto, surge agora o PP405, um tratamento experimental que está a dar que falar no combate a esta condição genética ou hormonal. Desenvolvido pela Pelage Pharmaceuticals, com apoio financeiro da Google Ventures, este fármaco tópico mostrou resultados encorajadores numa fase inicial de ensaios clínicos.

De acordo com o site El Mundo, foram divulgados dados pela empresa, onde 31% dos homens que participaram no estudo registaram um aumento superior a 20% na densidade capilar após apenas quatro semanas de aplicação diária. O mecanismo do PP405 atua diretamente nas células-mãe dos folículos já inativos, tentando “acordá-los” para que voltem a produzir cabelo.

Apesar do entusiasmo, especialistas pedem prudência: os resultados ainda são preliminares, não foram publicados em revistas científicas e o medicamento só deverá entrar em fase 3 de ensaios em 2026.