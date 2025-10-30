Se fizer uma caminhada em jejum a esta hora do dia vai acelerar o metabolismo, garante nutricionista

Pequenas alterações na rotina diária podem ter um grande impacto na saúde e no metabolismo. Uma dessas mudanças envolve a prática de caminhadas em jejum, algo que muitas pessoas já fazem. Em declarações ao site El Mundo, o nutricionista Javier Fernández Ligero revelou qual é a melhor hora do dia para praticar esta atividade de forma eficaz e obter benefícios a nível físico.

De acordo com o nutricionista, caminhar em jejum logo de manhã, exposto aos primeiros raios de sol do dia, ajuda a acelerar o metabolismo e a controlar a gordura localizada.

Segundo o especialista, os maus hábitos alimentares e a falta de exercício físico são apenas parte do problema. O stress crónico, associado a picos elevados de cortisol, contribui para o aumento da gordura abdominal e para alterações hormonais que aumentam o apetite, levando a excessos, muitas vezes de hidratos de carbono simples. Dormir mal agrava ainda mais esta situação, promovendo uma inflamação de baixo grau e dificultando a perda de peso.

Para contrariar estes efeitos, Fernández Ligero recomenda adiar o pequeno-almoço até cerca das 10h, após realizar algum tipo de atividade física, e optar por proteínas e gorduras saudáveis, como ovos, iogurte, abacate, salmão ou frutos secos, evitando os hidratos simples. Além disso, caminhar diariamente, subir escadas e movimentar-se sempre que possível ajuda a manter o metabolismo ativo e a reduzir os picos de glicose no sangue.

O nutricionista reforça ainda a importância do sono de qualidade, do treino de força e da prática de atividades de relaxamento, como yoga ou meditação, para controlar o stress e garantir que o corpo funciona de forma equilibrada, aumentando a eficiência metabólica e promovendo um estilo de vida mais saudável.