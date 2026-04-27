É um dos comprimidos mais tomados em todo o mundo. E pode reduzir o risco de cancro
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Novos estudos estão a revelar um possível papel surpreendente na redução do risco de cancro
A aspirina, um dos medicamentos mais utilizados a nível global para o alívio da dor e prevenção de doenças cardiovasculares, está a ser estudada pelo seu possível impacto na redução do risco de cancro.
Citado pelo site BBC, vários estudos recentes sugerem que este medicamento poderá ajudar a prevenir o desenvolvimento e a disseminação de determinados tumores, com destaque para o cancro do intestino. A evidência é mais forte em pessoas com Síndrome de Lynch, uma condição genética que aumenta significativamente o risco desta doença.
Em ensaios clínicos, alguns pacientes que tomaram aspirina diariamente durante vários anos registaram uma redução de até 50% no risco de cancro colorretal. Em certos casos, também foi observado menor probabilidade de recorrência da doença após tratamento.
Os investigadores acreditam que o efeito pode estar relacionado com a capacidade da aspirina de reduzir inflamação, interferir com mecanismos de crescimento celular descontrolado e dificultar a formação de metástases, ajudando ainda o sistema imunitário a detetar células cancerígenas.
Apesar dos resultados promissores, os especialistas alertam que a aspirina não é recomendada como prevenção generalizada do cancro. O medicamento pode causar efeitos secundários relevantes, como hemorragias gastrointestinais, úlceras e, em casos raros, complicações mais graves.
Por isso, o uso preventivo é atualmente reservado a grupos específicos de risco e deve ser sempre decidido com acompanhamento médico. Novos estudos continuam a decorrer para perceber se estes benefícios vão estender-se a outros tipos de cancro e à população em geral.