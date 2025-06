Transpirar durante a noite pode ser mais grave do que pensa, alertam médicos

É normal transpirarmos durante a noite, especialmente quando é verão. Seja por estar calor, ou até mesmo por outros motivos. No entanto, suores excessivos e frequentes não devem ser ignorados. Especialistas alertam que pode ser um sintoma precoce de várias doenças, inclusive certos tipos de cancro.

De acordo com a Sociedade Espanhola de Oncologia Médica, prevê-se um aumento de 3,3% nos casos de cancro em 2025. A deteção precoce continua a ser fundamental para melhorar as hipóteses de sobrevivência, e sintomas subtis como a transpiração excessiva durante o sono não devem ser ignorados. Por isso, o que deve fazer é verificar os lençóis e a almofada ao acordar, pois pode ajudar a identificar sinais importantes

Segundo o site Salud, médicos alertam que os suores noturnos podem surgir devido a infeções associadas ao cancro ou ao próprio desenvolvimento da doença. Entre os tipos de cancro mais frequentemente ligados a este sintoma estão:

Linfoma de Hodgkin e não-Hodgkin

Leucemia

Cancro da próstata, rim, osso e tiroide

Mesotelioma e tumores carcinoides

Pessoas com cancro avançado de qualquer tipo também podem transpirar mais do que o habitual. Importa lembrar que transpirar durante a noite também pode estar relacionado com outras condições, como menopausa, hipertiroidismo, infeções (como VIH ou tuberculose), ansiedade, hipoglicemia ou certos medicamentos.