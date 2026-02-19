Facebook Instagram

Nem ginásio nem Sudoku: especialistas garantem que ao fazer isto diariamente estimula a memória e a concentração

Dez minutos por dia que podem rejuvenescer o cérebro
IOL
Hoje às 09:31
Pessoa
Pessoa
Foto: freepik
Saúde feminina é uma área de investimento ainda pouco explorada, diz relatório

Não é preciso correr maratonas nem resolver Sudokus intermináveis para manter o cérebro ativo. Segundo vários especialistas em neurociência, basta fazer algo novo todos os dias para estimular a vitalidade cerebral e promover o chamado “rejuvenescimento” mental.

O cérebro é um órgão dinâmico, capaz de se transformar e adaptar ao longo de toda a vida. Mesmo em idades mais avançadas, continua a produzir novos neurónios, sobretudo no hipocampo, a área associada à memória e à aprendizagem. Este processo, conhecido como neurogénese, está ligado à plasticidade cerebral, a capacidade de o cérebro reorganizar os seus circuitos em função dos estímulos que recebe.

Citado pelo site The Body Optimist, é aqui que entra o chamado “efeito novidade”. Ao experimentar algo diferente, mesmo que durante apenas 10 minutos por dia, o cérebro é desafiado a criar novas ligações neuronais, tornando-se mais flexível e recetivo. Pode ser aprender algumas palavras numa nova língua, ouvir um podcast sobre um tema desconhecido, experimentar uma receita internacional ou ler poesia noutra língua. O importante não é o desempenho, mas sim o contacto com o novo.

Além de reforçar a memória, este hábito simples pode melhorar a concentração, aumentar a rapidez de raciocínio, estimular o bom humor, graças à libertação de serotonina, e até reforçar a autoconfiança.

Pequenas mudanças na rotina podem, assim, traduzir-se em ganhos significativos para a saúde mental. Dez minutos por dia podem ser suficientes para manter o cérebro ativo, ágil e saudável por mais tempo.

