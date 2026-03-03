Se conseguir fazer isto durante 45 minutos vai ativar o seu cérebro ao máximo

Se acordar a esta hora pode reduzir o risco de mortalidade, explica especialista

Novos estudos mostram que não basta dormir, é preciso dormir bem. Pesquisas recentes realizadas por universidades da Alemanha e Suíça indicam que uma sesta de 45 minutos é ideal para o cérebro "fazer um reset” e consolidar novas informações, melhorando significativamente a aprendizagem.

Citado pelo site Infobae, segundo o especialista em neurociência Christoph Nissen, durante essa pausa, o cérebro reorganiza conexões entre as células nervosas, permitindo que novos conhecimentos sejam assimilados com maior eficácia. Mais curto ou mais longo, o descanso perde o efeito: 10 minutos podem ser reparadores, enquanto duas horas podem ser prejudiciais.

A insónia, por outro lado, compromete o desempenho, especialmente em adolescentes. Pesquisas da Universidade de Bergen, na Noruega, indicam que a falta de sono prolongada está associada a notas mais baixas, para além de afetar memória, motivação e gestão emocional. O problema é ainda maior entre raparigas, que precisam de mais horas de descanso para manter equilíbrio físico e mental.

A conclusão dos especialistas é clara: respeitar o sono e incluir pequenas sestas no dia a dia não é luxo, mas estratégia essencial para aprender melhor e manter corpo e mente saudáveis.