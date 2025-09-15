Afinal, a cerveja engorda ou não? Nutricionista esclarece mito

A cerveja continua a ser uma das bebidas alcoólicas mais consumidas, mas também uma das que mais dúvidas levanta: engorda ou não? O nutricionista Pablo Ojeda garantiu, através de um vídeo publicado no Instagram, que a resposta não é tão simples como muitos pensam.

Segundo Ojeda, o problema não está tanto na cerveja em si, mas sim nos acompanhamentos que muitas vezes a acompanham, snacks, fritos ou tapas. Quanto às calorias, o nutricionista explica que uma lata de 33 centilitros contém “o mesmo que uma banana ou um punhado de frutos secos”.

Para o especialista, o segredo está no equilíbrio: “Quando a alimentação é saudável, há prática de exercício, descanso adequado e exposição à luz natural, beber uma cerveja não engorda”.

Ainda assim, o nutricionista deixa um alerta claro: “Todo o abuso é prejudicial. Não incentivo ao consumo. Em caso de alguém querer beber uma cerveja, que o faça com moderação.”