Beber chá não resolve a falta de água no organismo, avisam especialistas

Especialista em saúde renal alerta para a 'moda' de beber esta quantidade de água: "Tem tanto de mito, como de mentira"

Com a chegada do frio, a sensação de sede diminui e muitas pessoas acabam por ingerir menos líquidos. Para compensar, é comum recorrer a infusões quentes, como chás, que são reconfortantes e aquecem. No entanto, especialistas alertam que beber chá não equivale a substituir a ingestão de água.

Embora contribua para a ingestão diária de líquidos, nem todos os chás são iguais. Segundo o site Petit Chef, infusões com cafeína, como os chás preto, verde, branco ou mate, possuem efeito ligeiramente diurético, podendo aumentar a eliminação de líquidos quando consumidos em excesso. Já os chás de ervas, como camomila, funcho, hortelã e rooibos, são isentos de cafeína e representam uma opção mais segura para complementar a hidratação.

Outro fator a ter em conta é o açúcar. Muitos chás são adoçados, e o excesso de açúcar pode ter efeitos indesejáveis no organismo. Até mesmo adoçantes artificiais, quando usados frequentemente, podem afetar o paladar e o metabolismo.

Especialistas recomendam que o consumo de chá seja equilibrado e que nunca substitua completamente a água, considerada a bebida mais neutra, acessível e eficiente para manter o corpo hidratado. Uma estratégia simples consiste em alternar o chá com copos de água ao longo do dia, mesmo nos dias frios, garantindo que o organismo recebe a quantidade de líquidos necessária para funcionar corretamente.

Sentir menos sede durante o inverno não significa que o corpo necessite de menos líquidos. O consumo regular de água continua a ser essencial para a saúde, enquanto o chá deve ser encarado como um complemento, não um substituto.