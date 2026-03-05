Facebook Instagram
Esqueça as caminhadas: este é o exercício que vai ajudar a melhorar a circulação

Especialistas explicam que este é o exercício para melhorar a circulação
IOL
Há 3h e 6min
Exercício físico
"Não é uma loucura": nutricionista explica por que fazer mais de 24 horas de jejum traz benefícios para a saúde

À medida que a idade avança, encontrar atividades físicas que sejam eficazes e amigas do corpo torna-se cada vez mais importante. Embora caminhar diariamente e andar de bicicleta estática sejam recomendações clássicas para os adultos mais velhos, um exercício simples e acessível pode trazer benefícios ainda maiores para o coração e a circulação: subir escadas.

Apesar de muitas vezes evitado por comodidade ou preguiça, subir escadas desafia o corpo de forma única. Ao exigir que o coração bombeie com mais força durante curtos períodos, este movimento funciona como um treino de alta eficiência, melhorando a resistência cardiorrespiratória em menos tempo do que uma caminhada convencional.

Citado pelo site El Cronista, especialistas explicam que do ponto de vista da circulação, a ação de subir escadas atua como uma verdadeira bomba natural. Ao contrair ritmicamente os músculos das pernas, facilita o retorno do sangue das extremidades inferiores para o coração, ajudando a prevenir problemas comuns na terceira idade, como inchaço das pernas, retenção de líquidos e varizes.

Um estudo recente explica que subir mais de cinco lances de escadas por dia pode reduzir em 20% o risco de doenças cardiovasculares. Para além disso, este exercício combina treino aeróbico e fortalecimento muscular, ativando quadríceps, glúteos e isquiotibiais, essenciais para a estabilidade e o equilíbrio, diminuindo significativamente o risco de quedas.

Os especialistas alertam, no entanto, para a necessidade de moderação. Subir escadas não deve ser feito como uma corrida, mas sim a um ritmo constante e seguro. Adultos mais velhos ou pessoas com problemas nos joelhos devem usar sempre o corrimão e garantir uma pisada firme.

Mesmo quem vive em apartamentos pode adaptar o exercício: basta apenas usar os degraus ou escadas de praças e edifícios públicos. O importante é manter-se ativo e funcional.

 
