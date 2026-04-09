"Muitos gozam...": Cláudio Ramos partilha um dos segredos para a sua forma física incrível

Se come a esta hora da noite pode estar a comprometer no objetivo de perda de peso, revela especialista

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Cláudio Ramos, apresentador do Dois às 10, revelou nas redes sociais um dos hábitos que tem feito a diferença na sua forma física.

“Podem ter calma, porque isto não sou eu, armada em influencer de cozinha”, começou por explicar Cláudio Ramos, antes de assumir que tudo começou há cerca de um ano, quando decidiu, em conjunto com o seu personal trainer e nutricionista, mudar a forma como se alimenta. A solução passou por preparar as próprias refeições em casa.

O objetivo era claro: controlar melhor as quantidades e garantir uma alimentação mais equilibrada ao longo do dia. Apesar das dúvidas iniciais “não tenho paciência, não tenho tempo”, o apresentador acabou por aderir ao método das marmitas.

Hoje, garante, é uma rotina que funciona, mesmo que nem todos compreendam. “Muitas pessoas gozam com o que eu levo para a refeição”, admitiu, referindo-se sobretudo aos almoços simples e pouco elaborados.

Um dos exemplos partilhados foi uma refeição composta por carne de vaca, que consome apenas uma vez por semana, preparada de forma simples, apenas com sal e tomate triturado natural. A acompanhar, arroz cozido e brócolos, tudo devidamente pesado: cerca de 220 gramas de arroz e 150 gramas de carne.

A preparação é feita de uma só vez, permitindo garantir várias refeições, como almoço e jantar. Um método prático, económico e alinhado com os objetivos físicos do apresentador.

Veja aqui o vídeo.