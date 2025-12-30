Fáceis de fazer e cheias de benefícios: estas gomas de colagénio caseiras estão a ser um sucesso

Jantar depois das 21h e tomar o pequeno-almoço antes das 9h: um erro que pode custar caro à nossa saúde

Cada vez mais presente nas rotinas de bem-estar, o colagénio é uma proteína essencial para a saúde do organismo, desempenhando um papel fundamental na firmeza e elasticidade da pele, no fortalecimento de unhas e cabelo e no suporte dos ossos e articulações. Com o passar do tempo, a produção natural desta substância diminui, levando muitas pessoas a procurar formas simples e práticas de a incluir na alimentação diária.

Foi precisamente a pensar nisso que a criadora de conteúdos @matilde.araujo partilhou nas redes sociais uma receita fácil e acessível, que alia sabor e benefícios para o corpo.

Ingredientes

150 ml de água a ferver

1 saqueta de gelatina vegetal sabor a morango

Iogurte grego natural

20 g de colagénio

Modo de preparação