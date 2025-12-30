Fáceis de fazer e cheias de benefícios: estas gomas de colagénio caseiras estão a ser um sucesso

Cada vez mais presente nas rotinas de bem-estar, o colagénio é uma proteína essencial para a saúde do organismo, desempenhando um papel fundamental na firmeza e elasticidade da pele, no fortalecimento de unhas e cabelo e no suporte dos ossos e articulações. Com o passar do tempo, a produção natural desta substância diminui, levando muitas pessoas a procurar formas simples e práticas de a incluir na alimentação diária.
Foi precisamente a pensar nisso que a criadora de conteúdos @matilde.araujo partilhou nas redes sociais uma receita fácil e acessível, que alia sabor e benefícios para o corpo.
Ingredientes
- 150 ml de água a ferver
- 1 saqueta de gelatina vegetal sabor a morango
- Iogurte grego natural
- 20 g de colagénio
Modo de preparação
- Começa por ferver a água numa panela e adicionar a gelatina em pó. A mistura deve cozinhar durante cerca de dois minutos, mexendo bem.
- De seguida, junta-se o iogurte grego e envolve-se tudo com um batedor de varas até obter uma textura homogénea.
- O colagénio é adicionado no final, voltando a misturar bem.
- A preparação é depois vertida em moldes e levada ao frigorífico até ganhar consistência.