Esta é a parte do kiwi que tem mais nutrientes e quase todos deitam fora

Se é daquelas pessoas que descascam sempre o kiwi antes de o comer, talvez esteja na altura de repensar nesse hábito. De acordo com especialistas, a casca é precisamente a parte mais nutritiva da fruta e deitá-la fora significa desperdiçar uma boa dose de benefícios para a saúde.

Em declarações ao site Montevideo Portal, a farmacêutica Marian García, explica que comer o kiwi com casca pode aumentar em 50% a ingestão de fibra, além de fornecer mais 32% de folatos e 34% de vitamina E em comparação com o consumo tradicional. O efeito antioxidante também é muito superior, triplicando a capacidade de combater o envelhecimento da pele.

Para quem se assusta com a textura rugosa, a especialista relembra que é tudo uma questão de hábito. Basta lavar bem a fruta com água fria e esfregar suavemente a casca antes de comer. E, se preferir algo mais suave, o kiwi dourado é a melhor opção, tem a pele mais fina e menos áspera.