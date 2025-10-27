Já ouviu falar em Jeffing? A técnica que está a revolucionar a forma de correr

O gadget de 20 euros da Xiaomi que salva presentes de anos de todas as idades e entra já na lista de Natal

Correr pode parecer simples, mas manter o ritmo por longos períodos nem sempre é tarefa fácil — sobretudo para quem está a começar ou procura aumentar a resistência. É aqui que entra o Jeffing, uma técnica que tem vindo a conquistar tanto iniciantes como atletas experientes, ao combinar períodos curtos de corrida com momentos de caminhada.

Criado nos anos 70 pelo atleta olímpico norte-americano Jeff Galloway, o método foi inicialmente pensado para ajudar principiantes a entrar no mundo da corrida sem se sentirem exaustos. Com o tempo, tornou-se uma estratégia eficaz também entre corredores mais avançados, já que melhora a resistência, reduz o risco de lesões e ajuda a manter a motivação, como explica a edição mexicana da revista Marie Claire.

Ao contrário dos treinos intensos, o Jeffing dá prioridade à resistência em vez da velocidade, permitindo que o corpo se adapte gradualmente ao esforço físico. Entre os principais benefícios estão a melhoria da saúde cardiovascular, o fortalecimento muscular, a perda de peso de forma equilibrada e a redução do stress.

Para quem quer começar, o ideal é realizar um aquecimento adequado, com alongamentos e exercícios leves. A recomendação de Galloway é iniciar com intervalos curtos de corrida — entre 1 e 3 minutos — seguidos de caminhadas mais longas, ajustando o tempo e a distância consoante a capacidade individual. Com a prática regular, o corpo adapta-se e o desempenho melhora naturalmente.

A consistência é a chave do sucesso. Ao praticar Jeffing de forma regular e aumentar gradualmente a intensidade, é possível correr distâncias maiores de forma segura e sem comprometer a saúde.

Exemplo de um plano de Jeffing (adaptável a cada nível de resistência):