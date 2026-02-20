Facebook Instagram

Afinal podemos ou não usar cotonetes para os ouvidos? Especialistas explicam de uma vez

Afinal, será que os cotonetes devem mesmo fazer parte da rotina de higiene?
IOL
Há 39 min
Limpar ouvido com cotonete
Limpar ouvido com cotonete

Foto: drobotdean, Freepik

Pendurar a toalha de banho neste sítio pode fazer com que ganhe fungos. E quase todos o fazemos

Apesar dos alertas médicos, os cotonetes continuam a fazer parte da rotina de higiene de muitas pessoas. 

No entanto, os médicos explicam que o ouvido é, em grande parte, autolimpante. Citado pelo site Welltica+, pequenas estruturas microscópicas presentes no canal auditivo ajudam a deslocar gradualmente a cera e os resíduos para o exterior.

Para além disso, a cera não é “sujidade”. Pelo contrário, desempenha uma função essencial: protege o ouvido ao reter poeiras e microrganismos, ao mesmo tempo que mantém o canal auditivo hidratado.

Ao contrário do que muitos pensam, inserir um cotonete no ouvido não remove eficazmente a cera. Na maioria dos casos, empurra-a ainda mais para dentro.

Esta prática pode causar obstruções, irritação, sensação de ouvido tapado e até perda auditiva temporária. Em situações mais graves, existe risco de lesão do tímpano.

Os profissionais de saúde recomendam limpar apenas a parte externa do ouvido com um pano húmido, água morna e sabão suave. O canal auditivo deve, regra geral, ser deixado em paz.

Se houver acumulação excessiva de cera, podem ser utilizadas algumas gotas de solução salina, água ou água oxigenada, sempre com cautela. Caso surjam dores persistentes ou perda de audição, a avaliação médica é fundamental.

A conclusão dos especialistas é clara: cotonetes podem ser usados, mas não dentro do ouvido. A melhor higiene, neste caso, é saber quando não mexer.

