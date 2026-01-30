Facebook Instagram

Afinal, o que acontece ao nosso cabelo se formos dormir com ele molhado? É isto que dizem os especialistas

Apesar de ser uma prática frequente, especialistas alertam para os efeitos de dormir com o cabelo molhado
IOL
Há 13 min
Já todos fomos para a cama com o cabelo molhado, seja depois de um duche tardio, por falta de tempo para o secar ou porque achámos que não fazia grande diferença. No entanto, especialistas alertam que este hábito, apesar de comum, pode ter efeitos negativos no cabelo e no couro cabeludo quando se repete com frequência.

Citado pelo site Usa Today, o especialista em cabelo e couro cabeludo, Kevin Mancuso, explica que o cabelo fica mais frágil quando está molhado. Isto acontece porque, durante a lavagem, os fios absorvem água e a camada exterior que os protege fica mais aberta. Nessa fase, o cabelo parte com mais facilidade e fica mais suscetível ao frizz e a danos causados pelo atrito com a almofada durante a noite.

Para além disso, o cabelo é feito de proteínas e, sempre que está molhado, perde parte dessa proteção natural com mais facilidade. Dormir com o cabelo húmido pode acelerar esse processo, sobretudo em cabelos finos, pintados, descolorados ou já danificados, que tendem a quebrar com maior facilidade.

Outro ponto importante é a saúde do couro cabeludo. Ambientes quentes e húmidos favorecem o aparecimento de fungos e bactérias. Ao dormir com o cabelo molhado, a humidade fica retida durante várias horas, criando condições ideais para o desenvolvimento destes microrganismos. Isto pode provocar comichão, irritação e, em alguns casos, infeções no couro cabeludo.

Quem sofre de caspa ou outros problemas semelhantes deve ter cuidados acrescidos. Segundo os especialistas, dormir com o cabelo molhado pode agravar estes sintomas, tornando a descamação mais visível e difícil de controlar.

Ainda assim, os especialistas garantem que não é preciso alarmismo. Dormir ocasionalmente com o cabelo molhado não causa danos imediatos. O problema surge quando este hábito se torna frequente e faz parte da rotina diária.

Para evitar problemas, o ideal é deixar o cabelo o mais seco possível antes de se deitar. Quando a lavagem acontece à noite, recomenda-se retirar o excesso de água com a toalha e, se necessário, secar ligeiramente o couro cabeludo com o secador, usando ar morno ou frio. Prender o cabelo de forma solta e optar por uma fronha de tecido suave também pode ajudar a reduzir o atrito durante o sono.

