Cristina Ferreira revela o segredo para a longevidade: “Estas são as duas coisas essenciais”

Este foi o alimento que Cristina Ferreira deixou de comer depois dos 40: "na barriga faz toda a diferença"

Cristina Ferreira foi para viagem de duas semanas com uma mala de cabine. E mostrou-nos como consegue estar sempre gira

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores aquilo que considera ser a base para uma vida longa e saudável. A apresentadora destacou dois pilares fundamentais: alimentação equilibrada e exercício físico regular.

Numa das publicações, em formato carrossel, mostrou-se a praticar pilates e revelou uma das suas refeições, composta por ovo cozido, grão-de-bico e brócolos.

“Não há volta a dar. São estas as duas coisas essenciais, a base para a longevidade. Não arranjem desculpas, comecem agora”, escreveu. Cristina Ferreira admitiu ainda que nem sempre é fácil manter a disciplina: “É chato fazer marmitas. É. Não apetece mexer o corpo todos os dias? Não apetece. Mas é uma prioridade. De vida.”, garantiu.