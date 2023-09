Esta especiaria faz o mesmo efeito do protetor gástrico omeprazol, conclui estudo

Os problemas de estômago são muito comuns e se há medicamentos que ajudam a fazer milagres, parece também que a natureza oferece uma opção que faz tão bem como muitas opções compradas na farmácia. No caso da indigestão, provocada por excesso de ácido no estômago, a um remédio natural que vai ajudar.

De acordo com um novo estudo citado pelo El Mundo, há uma planta, muito usada como especiaria, que resolve o problema do ácido no estômago tão bem como um antiácido, mas sem os mesmos efeitos secundários. É a curcuma.

A curcuma parece ter um ativo, a curcumina, que funciona muito bem para tratar a indigestão e os problemas que provocam o excesso de ácido no estômago.

Com propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, a curcumina poderá vir a ser utilizada como substituta de omeprazol, um medicamento cujo uso prolongado está ligado a maior risco de fraturas e infeções e deficiência de micronutrientes e maior.

De acordo com o estudo publico pela revista científica BMJ, serão ainda necessários mais estudos para confirmar esta descoberta.

Curcuma, um remédio milenar

Apesar de não ser muito usado no ocidente, a curcuma é uma especiaria comum no sudeste asiático, tendo sempre sido usada como um remédio natural para o tratamento da indigestão.

Para quem não conhece, a curcuma tem uma cor intensa e provém da raiz da planta de mesmo nome da Índia e Indonésia. A sabedoria popular apresenta-a como quase milagrosa e capaz de ajudar na perda de peso, para combater gripes e constipações, desintoxicar o fígado, regular a flora intestinal e estimular o sistema imunitário, refere o El Mundo.