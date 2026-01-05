O impacto não é só no peso: jantar a esta hora agrava o risco de demência, avisa especialista

Dorme mal? Estes são os 20 alimentos que ajudam a ter uma noite de sono tranquila

Jantar depois das 21h e tomar o pequeno-almoço antes das 9h: um erro que pode custar caro à nossa saúde

Jantar a horas tardias pode ter consequências que vão muito além do aumento de peso. No podcast “Maluco Beleza”, a neurologista Teresa Paiva alertou para a relação entre refeições fora de horas e o aumento do risco de demência, de acordo com estudos científicos recentes que analisou a relação entre os horários das refeições e a saúde cerebral.

A recomendação da especialista em sono passa por manter jantares mais cedo, idealmente entre as 20h00 e as 20h30, ou até antes, como acontece em vários países do Norte da Europa, onde é comum jantar por volta das 19h00. A prática da ceia não é aconselhada, por poder interferir com os ritmos biológicos e a qualidade do descanso.

Outro hábito a evitar é o consumo de chás antes de dormir. Apesar da ideia de que ajudam a relaxar, estes podem provocar despertares noturnos devido à necessidade de urinar, interrompendo o sono, um fator essencial para a saúde cognitiva. Manter horários regulares e respeitar o descanso noturno continua a ser uma das principais recomendações para proteger o cérebro.