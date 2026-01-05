Facebook Instagram

O impacto não é só no peso: jantar a esta hora agrava o risco de demência, avisa especialista

"Não são só um peso no estômago, podem ser um risco para a saúde do cérebro"
IOL
Hoje às 10:59
Jantar depois das 21h e tomar o pequeno-almoço antes das 9h: um erro que pode custar caro à nossa saúde

Jantar a horas tardias pode ter consequências que vão muito além do aumento de peso. No podcast “Maluco Beleza”, a neurologista Teresa Paiva alertou para a relação entre refeições fora de horas e o aumento do risco de demência, de acordo com estudos científicos recentes que analisou a relação entre os horários das refeições e a saúde cerebral.

A recomendação da especialista em sono passa por manter jantares mais cedo, idealmente entre as 20h00 e as 20h30, ou até antes, como acontece em vários países do Norte da Europa, onde é comum jantar por volta das 19h00. A prática da ceia não é aconselhada, por poder interferir com os ritmos biológicos e a qualidade do descanso.

Outro hábito a evitar é o consumo de chás antes de dormir. Apesar da ideia de que ajudam a relaxar, estes podem provocar despertares noturnos devido à necessidade de urinar, interrompendo o sono, um fator essencial para a saúde cognitiva. Manter horários regulares e respeitar o descanso noturno continua a ser uma das principais recomendações para proteger o cérebro.

RELACIONADOS
Jantar depois das 21h e tomar o pequeno-almoço antes das 9h: um erro que pode custar caro à nossa saúde
Dormir com o estômago vazio faz mal à saúde? Saiba o que defendem os médicos
Quase todos temos isto na cozinha e pode ser tóxico para a saúde, alerta médica
Este ingrediente faz maravilhas à saúde e quase ninguém o coloca na sopa
Comer depressa é pior para a saúde do que imagina. Os especialistas explicam porquê
"O jejum intermitente não é uma dieta, é uma ferramenta poderosa para a saúde": nutricionista explica os benefícios
Mais Vistos
00:02:04
1ª Companhia
Última Hora: Recrutas apanham valente susto ao almoço por causa de Andrea Soares
tvi
00:02:58
Dois às 10
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
tvi
00:04:13
1ª Companhia
Recrutas em lágrimas com a história de Sara Santos: «Perdi a minha filha»
tvi
00:07:02
Dois às 10
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas
tvi
Destaques IOL
Novidades
Ténis, luvas ou botas: este secador de sapatos é a salvação para os dias de chuva
Limpar chuveiro
Limpe as portas de vidro do duche assim e acabe com as manchas de vez
Novidades
Esta película térmica custa menos de 2 euros e deixa as janelas à prova de frio e calor
Conjunto térmico
Passa frio, mesmo com várias camadas? Este conjunto térmico vem resolver o problema
Mais Lidas
Manchester United
VÍDEO: de saída do Man United, Amorim passeia com a esposa junto a casa
maisfutebol
Rotomairewhenua
Turistas estão a ser aconselhados a limpar os sapatos antes de visitar o "lago mais limpo do mundo"
cnn
Famosos
Desaparecimento de Maycon Douglas: "Está a ser equacionado cenário de crime"
selfie
Dois às 10
Última localização de Maycon gera preocupação: «Desde esse segundo estou a questionar a realidade»
tvi
Mercado
OFICIAL: Celtic despede Wilfried Nancy
maisfutebol
Dois às 10
TVI no local do desaparecimento de Maycon: «Podemos estar perante um cenário de crime»
tvi