Este é o desporto mais completo que trabalha o corpo todo e ajuda a manter o peso, garante fisioterapeuta

Fisioterapeuta indica o desporto mais completo para músculos e controle de peso
Hoje às 10:20
Dedicar pelo menos 30 minutos diários a atividades físicas.
“Acorda-se com mais energia”: especialista revela suplemento que ajuda a combater o cansaço e o stress em 1 mês

É normal sentirmo-nos cansados ou com dores nas costas à medida dos anos, mas nem sempre é preciso recorrer a exercícios complicados ou intensos. Segundo o fisioterapeuta Alejandro Huerta, o mais importante é escolher atividades que se adequem à condição física de cada pessoa, especialmente se houver problemas nas articulações.

Em declarações ao site InStyle, o especialista afirma que a natação é o desporto mais completo, combinando treino cardiovascular e de força sem impacto para as articulações. “É um exercício aeróbico, mas ativa toda a musculatura, abdómen, lombar, glúteos, sem gravidade nem resistência além da água”, explica.

No entanto, nem todos têm acesso fácil a uma piscina, pelo que o especialista destaca a caminhada como alternativa prática e eficaz. “Não basta dar passos ao acaso. É preciso caminhar com intenção de exercício: aumentar a velocidade, reduzir pausas e, se possível, incluir inclinação. Isso fortalece os músculos e melhora a resistência”, aconselha Huerta.

O fisioterapeuta alerta que exercícios regulares ajudam a prevenir dores e reduzir o impacto do envelhecimento, especialmente na zona lombar. “Basta investir 15 minutos, duas ou três vezes por semana, para melhorar o tónus muscular. Também é importante controlar a gordura abdominal, que sobrecarrega as costas”, explica.

Para além disso, o especialista garante que a chave está em adaptar o exercício à pessoa: seja natação ou caminhada, a regularidade e a intensidade correta são fundamentais para manter corpo e articulações saudáveis, mesmo com o passar dos anos.

