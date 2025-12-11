Facebook Instagram
Nem correr, nem andar: este é o desporto que realmente faz viver mais, revela especialista

IOL
Hoje às 10:41
Há cada vez casos de osteoporose em pessoas com menos de 50 anos, alerta endocrinologista

Mover o corpo todos os dias pode acrescentar anos à esperança de vida e a escolha do desporto faz toda a diferença. Quem o afirma é Dan Buettner, especialista em longevidade, que explica que atividades simples como caminhar, nadar ou correr diariamente podem aumentar a expectativa de vida em mais de três anos.

Em declarações ao site El Confidencial, o especialista sublinha que não é preciso treinar como um atleta para obter benefícios reais. O segredo está em manter uma atividade física consistente e, de preferência, optar por modalidades que combinam movimento, coordenação e interação social.

Entre os desportos que mais anos acrescentam à vida destacam-se aqueles que envolvem raquetes. Segundo o especialista, o badminton pode prolongar a esperança de vida em cerca de seis anos, enquanto o ténis pode ultrapassar os nove anos valores que surpreendem mesmo os mais ativos.

Mas há um vencedor inesperado nesta equação: o pickleball, um desporto de raquete em rápido crescimento. Buettner acredita que é este o exercício que mais anos pode adicionar, não só por ser acessível e fácil de aprender, mas também por promover o convívio social constante, um fator chave para manter o hábito ao longo do tempo.

Para o especialista, a fórmula é simples: quanto mais fácil for começar e mais prazer houver na prática, maior a probabilidade de manter o exercício como parte da rotina. E isso, diz, “traduz-se diretamente em mais anos de vida”.

Se pretende viver mais e melhor, a recomendação de Buettner é clara: escolher um desporto que mexa com o corpo, mas também com a mente e, idealmente, com as relações sociais.

