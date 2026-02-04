Foi tratado durante dois anos como doente psiquiátrico. Afinal, tinha cancro e vai ser indemnizado

Menino de 13 anos nadou durante 4 horas para salvar a mãe e os irmãos após terem sido arrastados pelo mar

Um doente espanhol vai receber 90 mil euros de indemnização do sistema de saúde público da Galiza devido ao atraso na deteção de um cancro nos rins. O diagnóstico tardio teve como consequências a remoção do baço e de parte do pâncreas, provocando também sequelas físicas e problemas psicológicos, escreve o Diario de Madrid. A imprensa local refere que o homem foi tratado para uma doença psiquiátrica, em vez de ser acompanhado como doente oncológico, esclarece o jornal La Voz de Galicia.

O Tribunal Superior de Justiça da Galiza decidiu aumentar o valor da indemnização inicialmente fixado, de 64.466 euros, por entender que não cobria adequadamente os danos morais nem a “perda de oportunidade”, isto é, a possibilidade de ter tido um tratamento menos agressivo se o cancro tivesse sido detetado mais cedo, como a remoção apenas parcial do rim afetado, em vez da total.

Entre as consequências do atraso estão intolerâncias alimentares, problemas digestivos, uma hérnia depois da cirurgia e um transtorno de ansiedade e depressão provocado pela situação.

Quanto às cicatrizes, o tribunal destacou que a indemnização abrange apenas aquelas resultantes de cirurgias adicionais para corrigir complicações, e não a cicatriz normal da cirurgia ao rim, que teria ocorrido mesmo sem falha médica.