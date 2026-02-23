"Deixei de ...": estes são os segredos para esta cara da TVI parecer 20 anos mais nova

Diana Monteiro, conhecida do grande público pela participação em Morangos com Açúcar (7.ª temporada) e por ter integrado a banda Just Girls. A atriz recorreu ao Instagram para partilhar uma reflexão sobre as mudanças que fez após os 40, revelando que o segredo não está em fórmulas radicais, mas sim numa maior consciência sobre o próprio corpo.

“Deixei de ignorar o meu biótipo”, começou por escrever, explicando que passou a treinar com um objetivo diferente. “Treino para melhorar o meu tipo de corpo. Não para o mudar.”

Diana Monteiro revelou ainda que abandonou práticas mais restritivas que já não faziam sentido nesta fase da vida: “Deixei de fazer défice calórico extremo.”

A publicação foi recebida com vários elogios por parte dos seguidores, que destacaram não só a excelente forma física da atriz, mas também a mensagem de aceitação e equilíbrio que decidiu partilhar.

Aos 42 anos, Diana Monteiro mostra que a relação com o corpo pode evoluir com o tempo, e que o foco pode passar da transformação para o respeito pela própria natureza.