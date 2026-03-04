Facebook Instagram
Esta fruta pequena é um verdadeiro superalimento: tem mais vitamina C do que a laranja e reduz o colesterol

Descubra a fruta que supera a laranja em vitamina C e protege o coração
IOL
Hoje às 12:25
Quando se pensa em vitamina C, a primeira imagem que nos vem à cabeça é a laranja. Mas prepare-se para a surpresa: os morangos contêm mais vitamina C do que a citada fruta cítrica, oferecendo até 60 mg por cada 100 gramas, enquanto a laranja tem cerca de 50 mg. Este “ouro vermelho” não é apenas delicioso, mas também um verdadeiro aliado da saúde.

De acordo com o site El Cronista, consumir morangos diariamente ajuda a reforçar o sistema imunitário, fundamental nos meses mais frios, quando estamos mais suscetíveis a constipações e gripes. Para além disso, os antioxidantes presentes nesta fruta protegem as células do corpo contra o envelhecimento precoce e contribuem para a saúde cardiovascular, ajudando a regular a pressão arterial e a reduzir o colesterol “mau”.

Versáteis e fáceis de incluir na dieta, os morangos podem ser consumidos ao natural, em saladas, smoothies ou sobremesas. O seu efeito antioxidante, aliado ao teor de fibra, também melhora a digestão e fortalece a flora intestinal, atuando como um prebiótico natural.

Para os amantes da fruta, esta é uma razão de peso para substituir a laranja por morangos, pelo menos algumas vezes por semana. Os morangos oferecem benefícios nutricionais que os tornam uma das escolhas mais inteligentes para quem quer cuidar da saúde.

 

