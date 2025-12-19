Facebook Instagram
Estes objetos que tem na sua cozinha estão a contaminar a sua comida

Atenção aos objetos que tem na cozinha
IOL
Há 3h e 47min
Mulher na cozinha junto ao exaustor
Fotografia: Freepik

Sabia que existe um outlet do Lidl? Aqui pode encontrar tudo a descontos exclusivos

O plástico revolucionou a vida moderna, tornando produtos mais baratos, descartáveis e convenientes. Mas esta comodidade tem um preço: dezenas de milhares de químicos presentes nos plásticos podem escapar para o pó doméstico, alimentos, água e, por fim, para os nossos corpos, com potenciais efeitos nocivos para a saúde.

Segundo uma investigação do Washington Post, alguns destes químicos são conhecidos por afetar gravidezes, provocando defeitos congénitos e problemas de fertilidade, enquanto outros têm sido associados a cancro e perturbações no desenvolvimento. A análise baseou-se numa base de dados com 16.000 químicos ligados a materiais plásticos, dos quais mais de 5.400 são considerados perigosos para a saúde humana. Os investigadores afirmam que muitos destes químicos podem prejudicar as pessoas mesmo em níveis de exposição típicos.

Durante muito tempo, acreditava-se que os plásticos eram seguros para o contacto com alimentos e com o corpo humano. No entanto, os químicos adicionados aos plásticos não se ligam fortemente aos polímeros. Quando o plástico é aquecido ou entra em contacto com alimentos gordurosos ou ácidos, como ocorre com comida e bebida quentes, esses químicos podem ser libertados, representando um risco direto para a saúde.

Os investigadores defendem que os países precisam de normas mais rigorosas para controlar os químicos presentes nos plásticos. “Os medicamentos têm de cumprir padrões elevados para demonstrar a sua segurança, mas os químicos que chegam aos nossos corpos através do plástico formam um labirinto vertiginoso de informações em falta”, alertam.

O estudo evidencia a necessidade urgente de melhor compreensão e regulamentação dos químicos plásticos, especialmente numa altura em que o contacto diário com estes materiais é praticamente inevitável.

 

