Estes são os 5 alimentos que nunca devem ir para o congelador, alertam especialistas

Hoje às 15:08
O congelador é um dos maiores aliados na cozinha, permitindo conservar alimentos por mais tempo e evitar desperdícios. No entanto, nem tudo reage bem às baixas temperaturas. Alguns alimentos perdem textura, sabor e qualidade quando são congelados, tornando-se pouco agradáveis, ou mesmo inutilizáveis, depois de descongelados.

De acordo com o site Petit Chef, entre os principais exemplos estão os legumes crus, como alface, pepino ou tomate, que devido ao elevado teor de água ficam moles e sem consistência. Também os ovos crus com casca não devem ir ao congelador, já que podem rebentar com o frio, criando riscos para a saúde.

Os queijos moles, como brie ou queijo fresco, são outros alimentos a evitar, pois tornam-se pastosos e perdem sabor. O mesmo acontece com as batatas cruas, que escurecem e ganham uma textura granulada após a descongelação. Já os molhos à base de leite ou natas, como a béchamel, tendem a separar-se, perdendo a cremosidade.

Especialistas em conservação alimentar sublinham que a chave está em saber quando cozinhar antes de congelar ou quando é preferível consumir os alimentos frescos. Usar o congelador de forma consciente ajuda a preservar o sabor dos pratos e a garantir uma cozinha mais eficiente e segura.

