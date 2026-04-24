Muitos portugueses têm este hábito de manhã e é isto que faz aumentar a tensão e o colesterol

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Os primeiros momentos do dia podem ter mais impacto na saúde do que se imagina. Especialistas alertam que alguns hábitos comuns logo pela manhã, adotados por muitos portugueses, podem contribuir para o aumento da tensão arterial e do colesterol, influenciando o risco cardiovascular a longo prazo.

Citado pelo site Dagens, de acordo com vários especialistas, o organismo passa por um aumento natural da tensão arterial e da frequência cardíaca pouco depois de acordar. Este “pico matinal” prepara o corpo para a atividade diária, mas pode representar um período mais sensível, sobretudo para quem já tem hipertensão ou níveis elevados de colesterol LDL.

Entre os hábitos mais comuns está o consumo de café em excesso logo ao acordar. Embora não seja, por si só, prejudicial, a ingestão de bebidas muito fortes ou com elevada quantidade de cafeína pode provocar aumentos temporários da tensão arterial, especialmente em pessoas mais sensíveis.

Outro fator de risco continua a ser o tabagismo. Fumar nas primeiras horas do dia pode intensificar o impacto da nicotina no organismo, levando à contração dos vasos sanguíneos, ao aumento da tensão arterial e à redução do fluxo sanguíneo para o coração.

Perante este cenário, os especialistas recomendam uma abordagem mais equilibrada ao início do dia. Hidratar o corpo, optar por alimentos leves e ricos em nutrientes, e privilegiar atividades suaves, como alongamentos ou caminhadas, são algumas das sugestões apontadas.