Muitos portugueses têm este hábito de manhã e é isto que faz aumentar a tensão e o colesterol

Os primeiros momentos do dia podem ter mais impacto na saúde do que se imagina. Especialistas alertam que alguns hábitos comuns logo pela manhã, adotados por muitos portugueses, podem contribuir para o aumento da tensão arterial e do colesterol, influenciando o risco cardiovascular a longo prazo.
Citado pelo site Dagens, de acordo com vários especialistas, o organismo passa por um aumento natural da tensão arterial e da frequência cardíaca pouco depois de acordar. Este “pico matinal” prepara o corpo para a atividade diária, mas pode representar um período mais sensível, sobretudo para quem já tem hipertensão ou níveis elevados de colesterol LDL.
Entre os hábitos mais comuns está o consumo de café em excesso logo ao acordar. Embora não seja, por si só, prejudicial, a ingestão de bebidas muito fortes ou com elevada quantidade de cafeína pode provocar aumentos temporários da tensão arterial, especialmente em pessoas mais sensíveis.
Outro fator de risco continua a ser o tabagismo. Fumar nas primeiras horas do dia pode intensificar o impacto da nicotina no organismo, levando à contração dos vasos sanguíneos, ao aumento da tensão arterial e à redução do fluxo sanguíneo para o coração.
Perante este cenário, os especialistas recomendam uma abordagem mais equilibrada ao início do dia. Hidratar o corpo, optar por alimentos leves e ricos em nutrientes, e privilegiar atividades suaves, como alongamentos ou caminhadas, são algumas das sugestões apontadas.