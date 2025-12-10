Facebook Instagram
Há cada vez casos de osteoporose em pessoas com menos de 50 anos, alerta endocrinologista

Menos de 50 anos e já com ossos frágeis: endocrinologista alerta para nova tendência
Há 1h e 15min
Foto: freepik
O endocrinologista Javier Escalada, alerta para o aumento de diagnósticos de osteoporose em pessoas com menos de 50 anos, sobretudo mulheres com menopausa precoce.

Em declarações ao site La Voz de la Salud, o especialista explica que este crescimento deve-se, em parte, ao facto de se realizarem densitometrias cada vez mais cedo, revelando alterações ósseas que antes passariam despercebidas. A perda de estrogénios, associada à menopausa, continua a ser um dos principais factores para o enfraquecimento do osso, mas o sedentarismo, doenças inflamatórias, défice de vitamina D, má alimentação e consumo excessivo de cafeína também contribuem para aumentar o risco.

O especialista reforça que a osteoporose é, na maioria dos casos, evitável através de hábitos saudáveis: dieta rica em cálcio e vitamina D, prática regular de exercício, e evitar tabaco e álcool. Quando a doença já se instalou, existem tratamentos capazes de recuperar densidade óssea e reduzir o risco de fracturas, mas o médico sublinha que não devem ser interrompidos abruptamente.

Como a doença é muitas vezes silenciosa, o especialista recomenda realizar uma densitometria sempre que existam factores de risco ou menopausa antecipada, permitindo um diagnóstico precoce e uma intervenção mais eficaz.

