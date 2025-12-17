Pessoas que parecem mais novas depois dos 60 costumam ter estes hábitos, garante a psicologia

Esta atriz de 70 anos faz isto todas as manhãs para ter uma pele impecável

A juventude não está apenas na aparência da pele, mas também na forma como nos movemos, falamos e olhamos para o mundo. De acordo com a psicologia e diversos estudos, envelhecer bem não depende exclusivamente da genética nem de tratamentos caros, mas sim de pequenos hábitos diários mantidos ao longo dos anos, e muitos deles estão ao alcance de qualquer pessoa.

De acordo com o site Onda Cero, entre os principais hábitos apontados pelos especialistas está dormir bem. Mais do que descansar, o sono permite que o corpo se repare: durante a noite, regeneram-se as células, produz-se colagénio e reduz-se o desgaste visível da pele. Quem mantém um aspeto jovem protege o sono como algo sagrado, respeitando horários regulares e ambientes tranquilos.

Outro fator essencial é manter vínculos sociais fortes. Relações significativas trazem bem-estar emocional e, segundo estudos, uma vida social ativa está associada a um envelhecimento biológico mais lento. Conversar, rir e sentir-se parte de um grupo reflete-se na expressão, postura e até no olhar.

A gestão do stress é igualmente determinante. O stress crónico aumenta os níveis de cortisol, hormona que acelera o envelhecimento da pele e do organismo. Pessoas que parecem mais novas desenvolvem rotinas para aliviar a tensão, como caminhar, meditar, respirar conscientemente ou dedicar tempo a atividades relaxantes.

A hidratação constante é outro hábito simples, mas eficaz. Beber água ajuda a manter a pele elástica e com aspeto saudável, tornando a hidratação um gesto automático ao longo do dia.

O movimento diário também faz uma enorme diferença. Não é necessário praticar treinos intensos; o importante é manter atividade constante, seja a subir escadas, cuidar do jardim, dançar ou caminhar. A constância no exercício melhora a circulação, nutre a pele e mantém os músculos ativos.

Outro hábito essencial é o cuidado com o sol. Usar protetor solar, chapéus e óculos de sol reduz o envelhecimento cutâneo e protege a pele a longo prazo.

A alimentação equilibrada e rica em nutrientes é igualmente importante. Frutas, legumes, peixe, cereais integrais e gorduras saudáveis fornecem antioxidantes que protegem as células, mantendo o organismo e a pele em melhor estado.

Para além disso, quem envelhece bem costuma ter uma atitude positiva e realista, aceita os desafios sem se prender a eles, pratica gratidão e evita ressentimentos prolongados. Manter a mente ativa e curiosa, aprendendo algo novo, lendo ou explorando interesses diferentes, contribui para uma presença mais vital e jovem.

Por fim, a moderação é um princípio transversal: aproveitar pequenos prazeres, como um copo ou uma sobremesa, sem excessos, ajuda a manter equilíbrio físico e emocional.