Tem má circulação? Médicos recomendam fazer isto

A má circulação sanguínea é um problema que afeta milhares de pessoas e pode ter consequências sérias para a saúde, incluindo fadiga, inchaço, dores nas pernas e maior risco de doenças cardiovasculares. Manter o sangue a circular de forma eficiente é essencial para o bom funcionamento do corpo e para prevenir complicações como hipertensão, colesterol elevado ou problemas cardíacos.

Citado pelo site El Cronista, entre as estratégias recomendadas pelos especialistas para melhorar a circulação e fortalecer o coração, a natação surge como uma das opções mais eficazes. Este exercício aeróbico trabalha todo o corpo ao mesmo tempo, promove um bombeamento mais eficiente do coração, aumenta a capacidade pulmonar e fortalece os músculos, tudo isso com baixo impacto nas articulações.

Nadar regularmente pode reduzir a pressão arterial, melhorar os níveis de colesterol e diminuir o risco de doenças cardíacas, com estudos a mostrarem que quem pratica natação apresenta até 41% menos risco de morte por problemas cardíacos ou AVC em comparação com quem não se exercita.

Para além disso, a resistência da água ajuda a estimular o fluxo sanguíneo em todo o corpo, tornando a natação uma opção ideal para quem sofre de má circulação, dores articulares ou mobilidade reduzida.