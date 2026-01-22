Os 5 piores alimentos para adicionar à dieta. Um deles é dos mais consumidos por quem quer perder peso

Quando se fala em dieta, nem tudo o que parece saudável o é realmente. O nutricionista Pedro Carvalho usou a sua página de Instagram para listar alguns dos piores alimentos a incluir em qualquer plano alimentar, desmontando vários mitos comuns, sobretudo entre quem procura perder peso.

Um dos exemplos mais surpreendentes é a alface. Apesar de ser presença habitual nos pratos de quem está de dieta, o especialista explica que este alimento “não tem grande sabor, nem grande fibra, nem grandes vitaminas”. Embora ocupe espaço no prato, existem muitos outros legumes com muito mais valor nutricional.

Outro alimento frequentemente associado a escolhas saudáveis são as bolachas Maria, digestivas ou integrais. Segundo Pedro Carvalho, estas bolachas têm uma quantidade elevada de calorias e acabam por não compensar. A recomendação é clara: se for para comer bolachas, mais vale fazê-lo ocasionalmente e escolher aquelas de que realmente se gosta.

O óleo de coco também entra na lista. O nutricionista alerta para o elevado teor de gordura saturada e garante que não traz benefícios nem para o colesterol nem para os triglicerídeos. Apesar do sabor poder agradar a alguns, sublinha que não é, de todo, uma alternativa mais saudável ao azeite.

Quanto ao chocolate com mais de 75% ou 80% de cacau, Pedro Carvalho defende que este deve ser encarado como um prazer e não como um alimento funcional. Para que o cacau tivesse efeitos benéficos na saúde, seria necessário consumir grandes quantidades, o que torna a relação custo-benefício pouco favorável. O conselho passa por comer chocolate em pequenas quantidades e escolher aquele de que se gosta mais.

Por fim, o vinho e o álcool em geral. O nutricionista alerta que, quando consumido em casa, raramente se fica por um copo. Além de ser uma substância tóxica, o álcool tem muitas calorias e o seu consumo tende a prolongar-se nos dias seguintes. A recomendação é reservá-lo para ocasiões sociais, acompanhado de uma refeição que realmente valha a pena, evitando o hábito diário.