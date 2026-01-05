Dor nos calcanhares após muito tempo em pé? É isto que deve fazer para aliviar

Após estar muito tempo em pé, seja no trabalho, em festas pu em filas de espera, é muito comum em algumas pessoas sentir dor nos calcanhares. No entanto, especialistas alertam que estes sinais não são normais e podem indicar inflamação e sobrecarga da fáscia plantar, conhecida como fascite plantar.

A atleta e criadora de conteúdos, Ludmila Maurer, partilhou uma dica incrível que ajuda a aliviar as dores. A solução envolve um método caseiro com apenas uma garrafa congelada. Este movimento ajuda a:

Aliviar dor e inflamação;

Reduzir o inchaço;

Estimular a circulação;

Contribuir para o cuidado da fascite plantar e do esporão calcâneo.

Como fazer:

Basta colocar o pé sobre a garrafa congelada durante até 10 minutos por dia e fazer movimentos para a frente e para trás, com ou sem meias. Este simples exercício pode trazer alívio significativo e auxiliar na recuperação do pé, especialmente após períodos de maior esforço ou consumo excessivo de álcool e comida.