Dormir com ou sem meias? Especialistas explicam o que é melhor para o sono

Dor nos calcanhares após muito tempo em pé? É isto que deve fazer para aliviar

Ainda se põe muitas vezes a questão: 'dormes de meias ou decalço?', o que para muitos é apenas uma preferência pessoal mas, para especialistas pode fazer a diferença na qualidade do sono. Dormir de meias pode ser mais benéfico do que muitos pensam.

De acordo com um vídeo partilhado no Instagram pela Mediacare, segundo o especialista, ao contrário do que é habitual, adormecer descalço pode dificultar o início do sono, sobretudo em ambientes mais frios. Isto acontece porque o corpo precisa de estar devidamente aquecido para conseguir relaxar e adormecer com mais facilidade.

As meias ajudam a manter os pés quentes, favorecendo a dilatação dos vasos sanguíneos e facilitando o processo natural de adormecer. Como resultado, o sono tende a ser mais rápido e até mais profundo.

Para além disso, dormir de meias pode ajudar a reduzir despertares durante a noite e a diminuir a ocorrência de cãibras noturnas, contribuindo para um descanso mais tranquilo.