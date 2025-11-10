Facebook Instagram
“Dormir quatro horas é semelhante a ter bebido seis cervejas”: especialista alerta para os riscos da falta de sono

Já aconteceu acordar depois de poucas horas de sono e sentir-se como se tivesse bebido demais? Especialista alerta que dormir apenas quatro horas tem efeitos semelhantes a consumir seis cervejas
Hoje às 12:38
Foto: freepik
Já deve ter tido dias em que dorme poucas horas e acorda no dia seguinte e parece que está de ressaca. Segundo a psicóloga espanhola Nuria Roure, especialista em distúrbios do sono, dormir apenas quatro horas numa noite tem efeitos comparáveis a ter consumido cerca de seis cervejas, prejudicando a atenção, concentração e a capacidade de reação.

Em declarações ao site ABC, a especialista defende que o sono deve receber a mesma atenção, se não mais, que o exercício, a alimentação ou o equilíbrio emocional. A especialista alerta que a privação de sono não afeta apenas o bem-estar imediato, mas tem consequências graves para a saúde a longo prazo, incluindo maior risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, enfraquecimento do sistema imunitário e dificuldades de memória.

Os adolescentes são particularmente vulneráveis, deitam-se tarde e levantam-se cedo, acumulando horas de sono que prejudica o desempenho escolar e o desenvolvimento neurológico e emocional. A especialista sublinha que o descanso é essencial para o funcionamento adequado do corpo, permitindo que o cérebro consolide memórias, regule emoções e restabeleça funções essenciais.

A psicóloga recorda ainda que hábitos simples podem melhorar a qualidade do sono: manter horários regulares, evitar cafeína à tarde, gerir preocupações antes de se deitar e reduzir a exposição à luz de ecrãs, que ativa o cérebro e atrapalha o adormecer.

