O "método holandês" que ajuda a dormir e a acordar melhor

Como evitar acordar com o cabelo cheio de nós: o que deve fazer antes de dormir

Na Holanda existe um método que ajuda algumas pessoas a melhorar a qualidade do sono através de um gesto simples: dormir com as persianas abertas para permitir a entrada gradual da luz natural da manhã. A prática, associada ao estilo de vida nos Países Baixos, tem vindo a chamar a atenção de especialistas por estar ligada ao funcionamento do relógio biológico e ao impacto da luz no descanso.

Citado pelo site The Body Optimist, a luz natural desempenha um papel essencial na regulação do ritmo circadiano, o mecanismo interno que controla os ciclos de sono e vigília. Quando a luz da manhã entra nos olhos, o cérebro reduz a produção de melatonina, a hormona responsável pelo sono, ajudando o organismo a despertar de forma mais natural e progressiva. Esta exposição matinal pode contribuir para sincronizar o relógio biológico, influenciando não só o sono, mas também a energia e o humor ao longo do dia.

Alguns estudos indicam que acordar com luz natural pode tornar o despertar menos abrupto do que o uso de despertadores tradicionais, reduzindo a sensação de fadiga matinal. Há ainda investigações que associam a exposição à luz solar nas primeiras horas do dia a uma melhor qualidade de sono durante a noite e a um ritmo circadiano mais estável.

No entanto, os especialistas alertam que esta prática não é adequada para todas as situações. Em ambientes urbanos com forte iluminação noturna, a luz artificial pode interferir com o descanso, sobretudo se não houver controlo da exposição no quarto. A poluição luminosa pode, assim, prejudicar a qualidade do sono.

Apesar disso, a eficácia varia de pessoa para pessoa: enquanto alguns beneficiam de total escuridão, outros sentem melhorias ao acordar com luz natural. Ainda assim, a ideia reforça que pequenas alterações no ambiente do quarto podem ter impacto significativo na qualidade do sono e no bem-estar geral.