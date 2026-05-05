Este é o hábito que quase todos ignoram e que pode arruinar boas noites de sono

O segredo para dormir melhor está neste produto do IKEA que toda a gente está a comprar

Muitas pessoas têm este hábito antes de dormir. Especialistas avisam que é um erro

Estudo garante que se fizer isto todos os dias vai dormir melhor

Trocar os lençóis e arejar o quarto faz parte da rotina de muitas pessoas, mas há um elemento essencial que tende a ser ignorado: o colchão. Especialistas alertam que a falta de limpeza pode estar diretamente ligada a noites mal dormidas.

Citado pelo site Daily Mail, de acordo com a médica do sono Alanna Hare, os colchões acumulam ao longo do tempo células mortas, pó e sujidade, criando um ambiente propício a alergias, irritações na pele e problemas respiratórios. Tudo fatores que podem interferir com a qualidade do descanso.

Para além disso, há um “inimigo invisível” comum: os ácaros. Estes organismos proliferam em ambientes quentes e húmidos, exatamente as condições de uma cama, e podem provocar sintomas como congestão, comichão e despertares frequentes durante a noite.

Outro problema surge sobretudo nos meses mais quentes. O colchão tende a reter suor e humidade, dificultando a regulação da temperatura corporal. Este desconforto térmico é uma das principais causas de sono interrompido.

Apesar disso, a solução pode ser mais simples do que parece. Segundo a especialista em limpeza Emma Mannion, manter o colchão limpo não exige processos complexos. Aspirar regularmente, remover manchas e garantir uma boa ventilação são passos essenciais para reduzir a acumulação de sujidade e odores.

Os especialistas recomendam uma limpeza mais profunda pelo menos duas vezes por ano, além de hábitos simples no dia a dia, como usar um protetor de colchão lavável e deixar o colchão arejar sempre que possível.

Pequenos cuidados que podem passar despercebidos, mas que fazem diferença: um colchão limpo pode ser um dos fatores mais importantes para garantir um sono mais profundo e reparador.