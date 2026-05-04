Estudo garante que se fizer isto todos os dias vai dormir melhor

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Acordar sempre à mesma hora, mesmo ao fim de semana, pode ser uma das formas mais eficazes de melhorar a qualidade do sono. A conclusão é apontada por vários especialistas e reforçada por estudos recentes que colocam a regularidade como um dos fatores-chave para um descanso mais eficaz.

Durante anos, o foco esteve sobretudo no número de horas dormidas ou na hora de deitar. No entanto, a ciência começa agora a dar mais importância à consistência dos horários, sobretudo ao momento de acordar, que funciona como um “ponto de referência” para o organismo.

Citado pelo site La Vanguardia, de acordo com Helen Burgess, investigadora da Universidade de Michigan, o horário de despertar ajuda a regular o sistema circadiano, o relógio interno responsável por processos como a produção hormonal, a temperatura corporal e os níveis de energia ao longo do dia.

Quando existe uma rotina consistente, especialmente com exposição à luz natural logo de manhã, o corpo interpreta esse padrão como estável. Já as variações frequentes, como acordar cedo durante a semana e dormir até mais tarde ao fim de semana, podem desregular esse sistema e provocar a sensação de “jet lag” no início da semana.

Um estudo publicado na Sleep Medicine Reviews conclui que horários irregulares de sono estão associados a piores resultados na saúde mental, metabólica e cardiovascular. Entre os efeitos identificados estão o aumento de sintomas depressivos, menor bem-estar geral e alterações no metabolismo.

Também a National Sleep Foundation defende que a regularidade deve ser encarada como um dos pilares fundamentais de um sono saudável, ao mesmo nível da duração e da qualidade do descanso.

Apesar de ser comum tentar “recuperar” horas de sono ao fim de semana, os especialistas alertam que essa prática pode acabar por prejudicar ainda mais o equilíbrio do organismo. Em vez disso, recomendam manter horários semelhantes todos os dias e, se necessário, fazer ajustes de forma gradual.